Francia: museo del Louvre annuncia chiusura oggi per ragioni di sicurezza

- Il museo del Louvre ha annunciato che oggi sarà chiuso per motivi di sicurezza. “Cari visitatori, per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude oggi, sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato una visita saranno rimborsate. Vi ringraziamo per la comprensione”, si legge in un messaggio del museo su X (ex Twitter). L’emittente “BfmTv” ha appreso da una fonte di polizia che il museo ha ricevuto messaggi relativi ad allarmi bomba. La chiusura è collegata alle misure di verifica dopo l’innalzamento dello stato di allarme in Francia al livello di "emergenza attentati". La decisione è stata presa dall’esecutivo dopo l’attentato di ieri mattina in un liceo di Arras, in cui è morto accoltellato un insegnante. (Frp)