Municipio Roma VII: Fd'I, spaccature in maggioranza su atto Lucha y Siesta

22 luglio 2021

- Spaccature nella maggioranza di centrosinistra nel Municipio Roma VII. "Quello che è accaduto nelle due recenti capigruppo nel VII Municipio ha dell’incredibile: nella prima di giovedì non c’erano i numeri per imporsi sulle opposizioni e far passare una mozione del Pd da ‘normale’ ad ‘urgente’. Ma la notte ha portato consiglio e così, in barba ai regolamenti, è stata modificata la procedura. L’atto riguarda la vicenda della casa delle donne Lucha y Siesta e nello specifico si chiede al sindaco Gualtieri di farsi promotore presso la Regione Lazio affinché convochi un tavolo di confronto tra le parti per trovare una soluzione". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di Fd'I del Municipio Roma VII Valter Conti, capogruppo, Cristina De Simone e Umberto Matronola. Sul verbale dei capigruppo è stato così trascritto: "nella notte tra giovedì e venerdì è stata presentata di nuovo la mozione con carattere urgente per poi discuterla il venerdì mattina in una capigruppo straordinaria convocata appositamente per calendarizzare nel primo consiglio utile l’atto del discutere”, riportano i consiglieri di Fd'I. "Il capogruppo del Pd, Marco Poli, non era presente, perché non informato, ma al suo posto c’era il consigliere Grant che non era stato delegato da nessuno e quindi non avrebbe potuto assistere e votare. La capigruppo è stata voluta ed imposta per far arrivare l’atto in consiglio di martedì su diktat del partito del Pd a tutti i municipi di Roma - continua la nota di Fd'I -. Tra l’altro la capigruppo di venerdì è durata 2 ore facendo slittare di un ora la commissione pari opportunità già calendarizzata da tempo. C’è stata una mancanza totale del rispetto del regolamento del nostro municipio. Un atto gravissimo che getta ombre e fango sull’operato della maggioranza", concludono i consiglieri di Fd'I. (Rer)