Pil: Bonomi (Confidustria), non sono pessimista, ma serve tagliare tasse sul lavoro

- "Non sono pessimista, è previsto che l'Italia cresca di 0,7-0,8 per cento" mentre la "Germania potrebbe andare addirittura andare in recessione, quindi l'Italia potrebbe crescere di 16 punti in più della Germania". Lo ha detto il presidente Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. In Italia, "strutturalmente l'industria è forte, ma occorre intervenire sui salari bassi" e "per non iniziare una spirale inflattiva" serve "tagliare le tasse sul lavoro".(Rin)