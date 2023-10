Forza Italia: Gaddi, cultura ha portata straordinaria, politicamente corretto rischio da evitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cultura è la parola magica, troppo spesso dimenticata mentre ha una portata straordinaria. Tutta la mia campagna elettore per la regione l'ho fatta parlando di cultura e di artisti e tutto ciò si è trasformato in preferenze ed io mi auguro che il nostro partito le riporti ad ogni livello perché pur non essendo il sistema perfetto è quello preferibile". Lo ha detto Sergio Gaddi, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, intevenendo dal palco dell'Assemblea nazionale degli amministratori di Forza Italia in corso a Monza. "Occorre fare attenzione al rischio che stiamo correndo di non potere esprimere opinioni: il tema del politicamente corretto, che potrebbe sembrare marginale, sta lentamente ma inesorabilmente bloccando ogni possibilità, rischiando di allinearci ad una vulgata che azzera la nostra identità. Su temi importanti e cruciali, come ad esempio la transizione green, dobbiamo avere il diritto di ricordare che per la nostra industria automobilistica il blocco degli Euro 4 può essere un dramma dal punto di vista economico. Il presidente Berlusconi, più di chiunque altro, riusciva a sintonizzarsi sugli umori degli italiani – ha concluso - un vero artista capace di vedere il futuro, capace di anticiparlo e attualizzarlo nel presente tracciando una rotta: tanto più saremo in grado di seguirla tanto più avremo successo nel futuro". (Com)