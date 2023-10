© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non chiediamo sussidi, voglio assumere e non chiedo soldi pubblici per fare il mio mestiere, anche perché il problema è trovarli" i lavoratori. Lo ha detto il presidente Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria.(Rin)