Forza Italia: Tajani, enti locali siano protagonisti azione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Per rafforzare Forza Italia dal punto di vista organizzativo “è importante che tutti gli enti locali diventino protagonisti dell’azione politica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, al suo arrivo all’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. Tajani ha poi evidenziato che “non a caso abbiamo scelto Monza per questo evento, il luogo dove è stato eletto per l’ultima volta Berlusconi. Per dire che non ci siamo dimenticati di lui anzi continua a essere la nostra guida”. (Rem)