Forza Italia: Tajani, enti locali siano protagonisti azione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Per rafforzare Forza Italia dal punto di vista organizzativo “è importante che tutti gli enti locali diventino protagonisti dell’azione politica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, al suo arrivo all’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. Tajani ha poi evidenziato che “non a caso abbiamo scelto Monza per questo evento, il luogo dove è stato eletto per l’ultima volta Berlusconi. Per dire che non ci siamo dimenticati di lui anzi continua a essere la nostra guida”. (Rem)