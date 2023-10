© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo paura di contarci, di dire quello rappresentiamo, lo facciamo con orgoglio". Lo ha detto il presidente Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "In questi quattro anni non abbiamo fatto una battaglia corporativa, ma nell'interesse del Paese", ha aggiunto Bonomi il cui mandato è in scadenza. (Rin)