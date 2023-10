Medio Oriente: Libano presenterà denuncia formale a Onu per “uccisione deliberata” giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano presenterà una denuncia formale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per quella che ha definito “l’uccisione deliberata da parte di Israele” di Issam Abdullah, cittadino libanese e reporter dell’agenzia di stampa “Reuters”. Lo ha riferito il ministero degli Estreri libanese in un comunicato diffuso dai media locali. Abdullah è rimasto ucciso ieri sera nel sud del Libano in un attacco attribuito alle forze aeree israeliane che ha causato anche il ferimento di due giornalisti dell’emittente “Al Jazeera”.(Lib)