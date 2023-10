Parlamento: Lollobrigida, vieterà quanto prima cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento italiano quanto prima vieterà definitivamente, nella nostra nazione, la produzione, la commercializzazione e l'importazione del cibo sintetico. Grazie ai presidenti delle commissioni Agricoltura di Senato e Camera, Luca De Carlo e Mirko Carloni, che hanno accelerato i lavori, siamo arrivati alla calendarizzazione nell'Aula di Montecitorio per l'ultimo passaggio". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. "L'agricoltura è il centro dell'economia e viene definito settore primario, ma tutto quello che è stato fatto in questi anni è andato in senso inverso, perché si è guardato alla sostenibilità in modo ideologico. Oggi, finalmente anche in Europa, si torna a parlare di sostenibilità ambientale legata ad altri due pilastri che viaggiano insieme: quello economico e quello sociale. Le nostre produzioni sono di qualità perché i nostri produttori sono quelli che inquinano meno, attenti a preservare il territorio per valorizzarlo", ha sottolineato il ministro. (segue) (Rin)