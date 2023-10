Parlamento: Lollobrigida, vieterà quanto prima cibo sintetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agroalimentare italiano si sta affermando nel mondo e il governo Meloni cercherà di dare un impulso sempre maggiore a questo nevralgico comparto, per aprire porte e mercati ai nostri prodotti, proteggendo ciò che davvero è italiano, in nome e in difesa di chi lo produce. Questo è il lavoro che stiamo facendo sin dal primo giorno, continueremo a farlo, questo ci riempie di orgoglio e ci dà forza", ha continuato il ministro. "Sul Glifosato in Europa c'è una discussione molto rilevante. Siamo contrari all'abrogazione del suo utilizzo perché il sistema potrebbe non reggere. Va proibito nella fase di essiccazione. Ci siamo affidati, come per le carni sintetiche, al Ministero della salute che condivide questo percorso che tenteremo di fare in Europa. Va precisato che l'utilizzo deve essere compatibile con la salute dell'essere umano", ha concluso il ministro Lollobrigida. (Rin)