Agroalimentare: Tajani, risultati per le esportazioni sono molto positivi

- I risultati per le esportazioni italiane sono molto positivi. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Villaggio Coldiretti, al Circo Massimo a Roma. Queste rappresentano “circa il 40 per cento del nostro Pil. Grazie al nostro lavoro siamo riusciti a sbloccare una situazione molto complicata con gli Usa, c’era un bocco dei nostri prodotti che provenivano dalla Toscana e dall’Umbria, siamo riusciti a vincere questa battaglia”, ha detto Tajani. “Analogo risultato è stato ottenuto in Cina nell’ortofrutta”, ha aggiunto.(Res)