Cnel: Calderone, non inutile, è luogo di dialogo sociale

- Il Cnel "non credo sia un luogo inutile", piuttosto è un luogo "dove si favorisce il dialogo sociale". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervistata in videocollegamento al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Dopotutto, se la riforma per la sua abolizione "non è passata, dobbiamo prendere atto che esiste e farlo lavorare per il suo ruolo", ha aggiunto. (Rin)