Brexit: ministro Finanze tedesco, Londra “ci chiami” se vuole rafforzare relazioni commerciali con Ue

- Se il Regno Unito desidera rafforzare le relazioni commerciali con l’Unione europea, “ci chiami”. Lo ha detto il ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner, in un’intervista all’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”. A margine della riunione del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale a Marrakesh, in Marocco, il ministro tedesco ha dichiarato che c’è “un invito pendente” rivolto a Londra affinché vengano intavolati colloqui per diminuire le barriere al commercio. Dalla fuoriuscita britannica dall'Ue, "nella vita quotidiana delle imprese tedesche sono entrati nuovi ostacoli (…) Non penso che il Regno Unito stia traendo vantaggio dalla Brexit”, ha affermato Lindner. Se Londra “decide di intrattenere una relazione speciale con l’Ue e il mercato unico, è la benvenuta. Tuttavia, al momento il Regno Unito ha preso una strada propria e quindi ci sono questi ostacoli quotidiani. Me ne rammarico”, ha aggiunto il ministro delle Finanze di Berlino. (Rel)