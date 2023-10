Credito: Abi, aumenta raccolta indiretta, calano depositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di quasi 230 miliardi tra agosto 2022 e agosto 2023, (134,7 miliardi famiglie, 30,6 imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A settembre 2023 la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto ad un anno prima (+16,9 per cento), in accelerazione rispetto ad agosto 2023 (+16,4 per cento). I soli depositi, nelle varie forme, sono quindi scesi a settembre 2023 del 4,2 per cento rispetto a settembre 2022, registrando un rallentamento della riduzione (-5,5 per cento ad agosto 2023). A fronte del forte incremento della raccolta indiretta, la raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) è risultata a settembre 2023 in calo del 2,1 per cento su base annua (-3,4 per cento ad agosto 2023). E' quanto emerge dal bollettino mensile diffuso dall'Associazione bancaria italiana (Abi). (Rin)