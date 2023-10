Medio Oriente: viceministro Esteri russo non esclude incontro con Hamas in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Mikhail Bogdanov non ha escluso di avere colloqui con rappresentanti del movimento islamista palestinese Hamas in Qatar, dove andrà la prossima settimana. Parlando all’agenzia di stampa “Ria Novosti”, Bogdanov ha detto che i colloqui potrebbero riguardare anche la questione del rilascio degli ostaggi che Hamas trattiene. “Non lo escludo. Di solito ho incontrato i dirigenti di Hamas ogni volta che sono stato là (in Qatar)”, ha detto il viceministro. “Se ne hanno il desiderio, manterremo sempre un contatto. Inoltre, in questa situazione è utile risolvere questioni pratiche, incluso il rilascio degli ostaggi”, ha continuato Bogdanov. (Rum)