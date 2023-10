Mediterraneo: Musumeci, mare che soffre, ma tutela non sempre coincide con obiettivi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inutile negarlo, il Mediterraneo è un mare che soffre, che chiede aiuto". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "Milioni e milioni di plastiche, reti abbandonate, sversamento di petrolio" impongono una "profonda riflessione su come recuperare questo mancato equilibrio, né possono servire le aree marine protette" che sono una "risorsa quando non diventano un ostacolo allo sfruttamento delle aree marine", ha aggiunto. Gli obiettivi di tutela "non sempre coincidono con quelli imposti dall'Unione europea", ha concluso.(Rin)