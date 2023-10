Credito: Abi, a settembre tasso su nuovi depositi risparmio sale a 3,57 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a settembre 2023 è cresciuto al 3,57 per cento dal 3,39 per cento di agosto (+18 punti base). E' quanto emerge dal bollettino mensile dell'Associazione bancaria italiana (Abi). Ad agosto 2023 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell'area dell'euro (Italia 3,39 per cento; area dell'euro 3,28 per cento). Rispetto a giugno 2022, quando il tasso era dello 0,29 per cento (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), l'incremento è di 328 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso a settembre 2023 è il 4,42 per cento, (1,31 per cento in giugno 2022), con un incremento di 311 punti base. A settembre 2023 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato allo 0,83 per cento dallo 0,79 per cento di agosto (0,32 per cento a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,44 per cento dallo 0,41 per cento di agosto, tenendo presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento. I più recenti dati, relativi agli andamenti dell'economia dell'area dell'euro e di quella italiana, indicano che gli effetti della politica monetaria restrittiva avviata dalla Bce da oltre un anno si stanno manifestando (ad esempio variazione negativa del Pil italiano nel secondo trimestre, riduzione annuale della produzione industriale). Gli effetti possono cogliersi anche nel mercato bancario in Italia, sottolinea l'associazione. (Rin)