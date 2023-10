Vaticano: Papa, migrare è un dramma, la Chiesa sia porto sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, ricevendo in udienza i partecipanti al convegno di spiritualità scalabriniana torna a parlare di migranti. "Migrare non è un dolce peregrinare in comunione; è spesso un dramma - sottolinea il Pontefice -. E, come ciascuno ha diritto a migrare, così a maggior ragione ha diritto a poter rimanere nella propria terra e a viverci in modo pacifico e dignitoso. Tuttavia la tragedia di migrazioni forzosamente causate da guerre, carestie, povertà e disagi ambientali è oggi sotto gli occhi di tutti". I migranti vecchi e nuovi, ha spiegato il Papa, hanno un'unica meta "Cavalli, carri, portantine, muli e dromedari, a cui potremmo aggiungere oggi barconi, Tir e carrette del mare - ha detto Bergoglio - ma la destinazione resta la stessa, Gerusalemme, la città della pace, la Chiesa, casa di tutti i popoli, dove la vita di ognuno è sacra e preziosa". Questa Gerusalemme "è la Chiesa cattolica, cioè universale, e tale perché 'madre' - aggiunge ancora Francesco - perché città aperta a chiunque cerca una casa e un porto sicuro. E qui c'è un primo appello per noi, a coltivare cuori ricchi di cattolicità, cioè desiderosi di universalità e di unità, di incontro e di comunione". L'invito del Papa ai presenti è quello di "diffondere una mentalità della vicinanza, della cura e dell'accoglienza, e a far crescere nel mondo". "Sarebbe però utopico pretendere che tutto ciò possa realizzarsi con le sole forze umane - sottolinea il Pontefice -. Si tratta invece di cooperare all'azione dello Spirito, e dunque di agire nella storia sotto la guida e con l'energia che viene da Dio: di lasciarsi conquistare dalla sua infinita tenerezza per sentire e agire secondo le sue vie, che non sempre sono le nostre, per riconoscerlo in chi è straniero e per trovare in Lui la forza di amare gratuitamente". (Civ)