Agroalimentare: Tajani, filiera è elemento chiave della nostra diplomazia economica

- La filiera agroalimentare italiana è un elemento chiave della nostra diplomazia economica. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente oggi al Villaggio Coldiretti a Roma. “Insieme a Coldiretti, alle altre associazioni e ai privati, lavoriamo per promuovere la dieta mediterranea e internazionalizzare le eccellenze dei territori”, ha scritto il ministro in un messaggio su X (ex Twitter). (Res)