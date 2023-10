Perù: Papa riceve in Vaticano presidente Dina Boluarte Zegarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Vaticano il presidente del Perù Dina Boluarte Zegarra. Il Pontefice ha donato alla presidente una fusione in bronzo che rappresenta un fiore che nasce con la scritta "La pace è un fiore fragile"; i volumi dei documenti papali; il messaggio per la pace; il documento sulla Fratellanza umana e Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. La presidente peruviana ha omaggiato il Santo Padre con un vassoio in argento peruviano; una immagine della Santa Famiglia e dolci tipici peruviani. (Civ)