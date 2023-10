Roma: caccia fuori orario e con mezzi non consentiti, 3 denunce, sequestrato arsenale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano facendo una battuta di caccia fuori orario e con mezzi non consentiti. Per questo, i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato tre persone per esercizio venatorio fuori orario e con mezzi non consentiti, nonché per alterazione, omessa custodia e detenzione abusiva di armi. È successo a Roma, in località Casalotti. Transitando in via Ceva, i militari hanno notato la presenza di due auto parcheggiate vicino a un campo. Insospettiti, i carabinieri hanno quindi deciso di eseguire una verifica, sorprendendo, poco dopo, i tre indagati, un italiano e due romeni, mentre si aggiravano tra la fitta boscaglia, armati di fucile da caccia dotato di visore notturno, silenziatore, monocoli termici e radio ricetrasmittenti. Fermati e identificati, i militari hanno poi proceduto alle successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, che hanno permesso di scoprire un vero e proprio arsenale. I carabinieri della Compagnia Roma Cassia, infatti, hanno sottoposto a sequestro penale e amministrativo 7 fucili da caccia e 2 carabine, alcuni con visori notturni applicati e predisposti per l’utilizzo di silenziatore, 2 pistole, un silenziatore, 130 cartucce, un visore monocolo termico e due radio ricetrasmittenti. Ai tre indagati sono stati ritirati anche i libretti personali per licenza al porto di fucile. (Rer)