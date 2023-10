Medio Oriente: esercito israeliano, ucciso leader Hamas a capo di attacco 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’operazione militare israeliana “Spade di ferro”, è stato ucciso Ali Kachi, importante esponente della Nukhba, l’unità militare speciale del movimento palestinese islamista Hamas, accusato di aver guidato l’attacco alle comunità israeliane situate vicine al confine con la Striscia di Gaza lo scorso 7 ottobre. Lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) e i servizi di sicurezza dello Shin Bet, come riporta il quotidiano “Hareetz”. Nel 2005 Kachi era stato arrestato in seguito al rapimento e all'uccisione di alcuni israeliani, ed era stato rilasciato come parte dell'accordo stretto nel 2011 per liberare il soldato israeliano Gilad Shalit dalle mani di Hamas in cambio del rilascio di 1.027 prigionieri di sicurezza palestinesi. (Res)