Scuola: Albano, skill mismatch dovuto anche a inverno demografico, in 21 anni persi tre milioni di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia ci troviamo davanti ad un enorme paradosso: le aziende non trovano i profili giusti quando il tasso di disoccupazione giovanile è uno dei più alti in Europa. Il risultato è che i giovani tra i 15 e i 35 anni che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet, sono oltre 3 milioni". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano intervenendo al convegno "Tras-Formare il Capitale Umano per sbloccare il potenziale del Paese" organizzato dall'Unione cristiana imprenditori dirigenti a Lamezia Terme. "Le cause sono molteplici: sicuramente la velocità dei cambiamenti nel mondo del lavoro, la difficoltà dell'istruzione e della formazione di stare al passo, il tasso di abbandono scolastico, le grandi trasformazioni impresse dalla pandemia nella società ma, soprattutto, la mancanza di nuove leve. In 21 anni l'Italia ha perso 3 milioni di giovani e questo Governo vuole imprimere un cambio di passo. I due pilastri della prossima legge di Bilancio saranno la crescita e la natalità, unitamente ad altre iniziative per incoraggiare l'orientamento dei giovani verso le materie Stem ma anche per formare manodopera qualificata da impiegare nelle Pmi", ha concluso. (Rin)