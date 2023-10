Europee: Moratti, Ppe deve avere ruolo fondamentale per la moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime elezioni europee il Ppe, di cui fa parte Forza Italia, "deve svolgere un ruolo fondamentale in Europa per la moderazione e la visione che ha rispetto a tutte le tematiche che in questo momento sono globali e purtroppo di grande complessità". Lo ha detto Letizia Moratti, neo presidente della consulta del segretario nazionale di Forza Italia, al suo arrivo all'assemblea nazionale di Forza Italia all'autodromo di Monza. Parlando della consulta nazionale di cui è stata nominata presidente dal segretario nazionale del partito Antonio Tajani, Moratti ha spiegato che "con il segretario nazionale decideremo le tematiche, le modalità per organizzarla e le personalità da chiamare. E poi sicuramente la Lombardia è da sempre un laboratorio politico importante". (Rem)