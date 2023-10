Grecia-Italia: Crosetto a Cefalonia, si rende onore ai caduti quando si impara dal loro esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rende veramente onore ai caduti quando si impara dal loro esempio. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi in visita sull’isola di Cefalonia per la commemorazione dell’80mo anniversario dell’eccidio. “Oggi da questo luogo di dolore la storia ci insegna che ci sono ferite che possono essere rimarginate, fratture che possono essere ricomposte", ha detto Crosetto. "Onorare, ricordare, imparare. Il sacrificio dei nostri caduti ci insegna che anche nella guerra ci sono valori che vanno difesi. Accanto alle armi devono esserci umanità e ragione", ha scritto il ministro in un messaggio su X (ex Twitter). (Res)