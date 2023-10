Imprese: Bartolo (Sace), sfida su digitalizzazione e sostenibilità parte dal Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La doppia sfida per le imprese sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità parte dal Sud. Il tessuto imprenditoriale italiano è in grande evoluzione e noi di SACE siamo impegnati nel sostenere investimenti utili ad accelerare i processi di transizione sostenibile in tutte le sue fasi: dalla gigafactory per la produzione di pannelli solari alle batterie al litio, dallo sviluppo di nuovi data center all'agricoltura verticale. Questa duplice transizione rappresenta un vero e proprio export booster: quasi il 70 per cento delle imprese che investe in digitalizzazione e sostenibilità esporta di più e meglio. - ha dichiarato Antonio Bartolo, Regional Director Sud di Sace in occasione del 38mo Convegno di Giovani Imprenditori di Confindustria -. Le imprese del Mezzogiorno ci sono e fanno la loro parte: gli esportatori sono circa il 13 per cento rispetto al totale. Al Sud ci sono numerose eccellenze. Solo per citarne alcuni che abbiamo avuto l'onore di supportare: Sideralba, Andriani, Cilento e Pastificio De Martino. Abbiamo sostenuto anche importanti progetti di rilievo strategico per il Paese e investimenti green per la transizione come la gigafactory 3 Sun, la mobilità sostenibile con Sicily by car e Temi per l'interporto di Nola. Come Sace - ha aggiunto - abbiamo sostenuto 5.500 progetti di 4.200 imprese per un totale, nel 2022, di 4 miliardi di euro di contratti, tra investimenti green, sostegno alla liquidità, attività di export, internazionalizzazione e supporto a progetti di rilievo strategico. Tutto questo grazie anche alla nostra presenza nel Sud Italia con 3 Uffici territoriali a Napoli, Bari e Palermo, punti di riferimento per le imprese del territorio e oltre 140 hub di partner reti terze."