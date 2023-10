Export: Miccolis (Sace), Pmi hanno contribuito per il 48 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Piccole e medie imprese (Pmi) "sono il fulcro dell'economia italiana e il loro dinamismo ha portato anche a un miglioramento della competitività sui mercati internazionali contribuendo al 48 per cento dell'export nazionale. Il successo dell'export italiano non è solo frutto del lavoro delle imprese esportatrici, bensì anche di una forte filiera domestica composta da piccole e medie imprese che hanno un impatto indiretto sull'export totale e possiamo dire che il 71 per cento del valore aggiunto incorporato nell'export della manifattura italiana è domestico, vale a dire che Pmi di altri settori dell'economia nazionale forniscono input all'esportatore finale. Questo network, all'interno delle catene del valore e dei distretti industriali, dimostra come le imprese siano fortemente interconnesse. - ha dichiarato Maria Luisa Miccolis, Director Sales Pmi di Sace –. E noi come Sace, in linea con la strategia e gli obiettivi del nostro Piano Industriale Insieme 2025, siamo sempre a supporto delle Pmi, soprattutto del Sud, che guardano al futuro con gli occhi rivolti alla sostenibilità e alla digitalizzazione per cogliere le opportunità ed essere sempre più competitive già oggi, insieme".(Rin)