Sport: Barelli (FI), in arrivo 65 milioni per società per costi gestione piscine e 50 per palestre

- Il dipartimento per lo Sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato l'elenco delle aventi diritto al contributo destinato alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori. "Questi fondi si aggiungono ai 47 milioni erogati nell'autunno del 2022 e ai 27 milioni destinati nella primavera precedente - sottolinea Paolo Barelli, tra i promotori e gli artefici dei provvedimenti, presidente eletto della Federazione italiana nuoto nonché presidente alla Camera di Forza Italia - e rappresentano la continuità del mio personale impegno che oggi può godere della competenza e della sensibilità del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, per sostenere la pratica motoria in particolare nelle piscine, evidentemente condizionata dalle serrate dovute al Covid e ai sopravvenuti rincari energetici. Oltre all'erogazione di circa 65 milioni di contributi riguardanti le piscine, sono in arrivo anche quelli relativi alle palestre per un importo totale di oltre 110 milioni", conclude Barelli, da sempre in prima fila per tutelare il diritto alla pratica delle attività motorie garantito delle associazioni e società sportive impegnate nell'onerosa gestione degli impianti.(Rin)