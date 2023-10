Municipio Roma IV: presidente scrive a prefetto, “violenze territorio, riunire Comitato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli episodi di micro criminalità avvenuti nel parco Meda, e data l’assenza di presidi di pubblica sicurezza, il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti ha scritto al prefetto Lamberto Giannini, chiedendo un incontro al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Mi trovo costretto a scriverle in quanto la situazione relativa ai fenomeni di micro criminalità che da diverso tempo si verificano all’interno del parco Meda ha superato, oramai, il livello minimo di normale tolleranza – si legge nella lettera inviata al prefetto -. La situazione è aggravata ancor di più dalla mancata realizzazione, per motivi a me sconosciuti, del commissariato di via Achille Tedeschi (competente per il suddetto parco), presso cui dovrà essere trasferito il commissariato di polizia di Sant’Ippolito. Riguardo alla sede di via Achille Tedeschi – sottolinea il presidente – nonostante Roma Capitale abbia provveduto a consegnarne le chiavi alla Questura, ad oggi si è ancora in attesa dell’inizio dei lavori di realizzazione, per un importo pari a 7 milioni di euro stanziati con i fondi Cipe. Alla luce di ciò - conclude Umberti - le chiedo, pertanto, di calendarizzare l’argomento in una prossima seduta di Comitato provinciale di ordine e la sicurezza pubblica, nella cui sede il sottoscritto potrà approfondire e spiegare nel dettaglio le grandi difficoltà riscontrate per l’assenza di presidi territoriali di Pubblica sicurezza”.(Rer)