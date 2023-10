© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sport in Costituzione "non deve restare un fatto simbolico" infatti "da qui si inizia". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "Abbiamo ora molti più doveri soprattutto al livello di classe dirigente", ha aggiunto.(Rin)