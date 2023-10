Autonomia: Occhiuto, o si stabiliascono e finanziano i Lep o si aspetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autonomia, "pacta sunt servanda: o si stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni e si quantificano e si ottengono risorse per finanziarle o si aspetta perché l’autonomia differenziata deve intervenire nello stesso momento dobbiamo cogliere l sfida sul piano competitivo, ma dobbiamo o mettere tutti i territori ad armi pari. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in pervenendo all'assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso a Monza. "Io - ha ricordato - ho assunto da subito un'opinione favorevole sull'autonomia differenziata perché credo vada sfatato lo stereotipo di una classe dirigente del sud del Paese che si limita a rivendicare. Deve dimostrare che ha le capacità di di fare, anche perché a volte non ha titolo per rivendicare". "Dobbiamo dimostrare che Forza Italia ha amministratori nel sud del Paese che vogliono cogliere la sfida competitiva". "L'autonomia differenziata può essere un’occasione anche per il Sud", ha concluso Occhiuto ricordando che in Calabria "abbiamo il primo porto d’Italia che porta all'erario 7 miliardi di euro l’anno: se si sottoponesse a intesa anche la portualità sarebbe un’occasione per la regione. Così come le rinnovabili da cui i calabresi ricevono pochissimo".(Rem)