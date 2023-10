Salute: Gualtieri, Roma impegnata su prevenzione attraverso modello di scuola inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "stiamo cercando, come amministrazione, pur non occupandoci direttamente della sanità, di fare la nostra parte" e per questo "vogliamo un modello di scuola inclusivo e che sostiene i più deboli, anche per quanto riguarda le politiche della salute". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Campidoglio al convegno dell'Associazione italiana studio e ricerca sulla Visione. "Abbiamo l'esigenza di integrare le nostre azioni con quelle di altri soggetti istituzionali - ha aggiunto -. Sicuramente c'è una visione larga di salute, che va dal concetto dello stare bene centrato molto sulla prevenzione e sulla sinergia tra le azioni che possono contribuire in questo senso: da un lato c'è l'integrazione socio-sanitaria, dall'altro c'è il lavoro sulla prevenzione che si intreccia molto con la scuola. Il tema della prevenzione dei disturbi visivi è importantissimo, può essere trattato in modi diversi e siamo contenti che oggi in questo convegno si affronti questo tema e che Roma Capitale abbia definito un protocollo per screening nelle scuole, c'è stato un primo campione in una scuola di Fidene ed è importante aiutare i bambini e le famiglie a riconoscere i problemi per poterli affrontare tempestivamente rientra in un modello di scuola, che è quello che vogliamo, inclusivo e che sostiene anche i più deboli". (Rer)