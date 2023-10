© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scuola su due non ha una palestra". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L'inserimento in Costituzione "ci offre l'opportunità di utilizzare lo sport anche come difesa immunitaria sociale e di rivascolarizzazione della socialità", ha aggiunto. (Rin)