Azerbaigian: “Politico”, Blinken avverte che Baku potrebbe invadere l’Armenia nelle prossime settimane (2)

- Il Nagorno-Karabakh non è peraltro l'unico motivo di attrito tra i due Paesi del Caucaso meridionale. In passato, Aliyev ha esortato l’Armenia ad aprire un corridoio attraverso la regione armena meridionale di Syunik (Zangezur in azero), per consentire un collegamento con la Repubblica autonoma di Nakhchivan, un'exclave azerbaigiana al sudovest dell’Armenia, al confine con Iran e Turchia. Blinken si sarebbe comunque detto fiducioso a proposito dei colloqui diplomatici in corso tra Baku e Erevan. Pur non commentando le indiscrezioni di “Politico”, il dipartimento di Stato Usa ha dichiarato il suo impegno a favore della “sovranità e integrità territoriale dell’Armenia”. (Was)