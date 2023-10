Medio Oriente: proseguono nella notte i raid di Israele su Gaza, colpite anche postazioni in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte sono proseguiti senza sosta i raid aerei e le incursioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, mentre continuano gli appelli delle organizzazioni umanitarie a Israele affinché revochi l'ordine di evacuazione di oltre un milione di persone dalla città di Gaza verso sud. I media palestinesi parlano di “molte vittime” negli attacchi notturni, mentre il quotidiano israeliano “Hareetz” rivela che le Idf avrebbero trovato in “operazioni localizzate” diversi corpi di israeliani scomparsi lo scorso 7 ottobre durante gli attacchi perpetrati dal movimento islamista palestinese Hamas nello Stato ebraico. Nel frattempo, il portavoce delle Forze di difesa israeliane Avichay Adraee ha indicato su X (ex Twitter) due direzioni sicure lungo le quali i palestinesi residenti a nord di Gaza possono muoversi per andare verso sud tra le 10:00 e le 16:00 di oggi (ora locale). In particolare, è stato consigliato a chi vive a Gaza City di muoversi da Beit Hanoun a Khan Yunis, mentre chi risiede sulla costa potrà muoversi lungo Daldul e Al Sana in direzione di Salah Al Din e Al Bahr, ha spiegato il portavoce. (segue) (Res)