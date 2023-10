Medio Oriente: proseguono nella notte i raid di Israele su Gaza, colpite anche postazioni in Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “Times of Israel”, durante gli attacchi “su larga scala” condotti dall’esercito israeliano la scorsa notte su obiettivi di Hamas a Gaza sono stati "uccisi numerosi membri operativi" della Nukhba, l’unità militare speciale di Hamas, tra cui il capo del sistema aereo di Gaza Merad Abu Merad, ritenuto responsabile “di aver diretto i terroristi durante il massacro di sabato scorso”. I media israeliani hanno inoltre fatto sapere che dall’inizio dell’operazione sono stati arrestati 230 membri operativi di Hamas in diverse località della Cisgiordania, tra cui due esponenti di spicco dell'organizzazione terroristica, Sheikh Adnan Asfour e Ahmed Awad, catturati a Nablus. L’esercito israeliano ha inoltre bombardato alcune postazioni del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah in Libano dopo l'abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dal Libano e un tentativo di infiltrazione di una cellula terroristica. (segue) (Res)