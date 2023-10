Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé partecipa alla 23 esima edizione de "La notte dei senza dimora".piazza Sant'Eustorgio (ore 18)REGIONEConvegno organizzato dal Partito democratico della Regione Lombardia “Il futuro dell’abitare tra gestione, sostenibilità e risorse”. Introduce i tavoli la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza e chiude i lavori Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Regione e responsabile nazionale dem per la casa. Interviene anche l'assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia, Paolo Franco.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa alla 116 esima edizione della Mostra del Bitto.auditorium "Sant'Antonio", piazza Sant'Antonio, 1 Morbegno/So (ore 11)L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, partecipa all'iniziativa "Io non rischio, buone pratiche di Protezione civile" dedicata alla cultura della prevenzione dei rischi.Piazza XXIV maggio (ore 11)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla conferenza stampa "Hub-Ility Oltrepò Pavese", un progetto volto all'inclusione attiva e all'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità.Istituto Santachiara, via Giovanni Scarabelli, 57 Voghera/PV (ore 11)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'open day dell'Associazione di Promozione sociale "Giacomo Jon".Canonica del Duomo, via Galilei, 13 Voghera/PV (ore 15)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco partecipa alle celebrazioni per il 50° anniversario di Officine Valle Seriana.Spazio Fase, via Daniele Pesenti, 1, Alzano Lombardo/Bg (ore 18)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi partecipa in occasione di "AmbientArcore", alla conferenza "Territorio e ambiente: rapporti di scala".villa Borromeo, Largo Vincenzo Vela, 1, Arcore/MB (ore 18:30)VARIE"Fun Football", evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite il Comitato Regionale Lombardia e patrocinato dal Comune di Monza.Centro Sportivo L. Berlusconi "Monzello", Via Ragazzi del '99, 14 Monza (ore 9:30)Assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia. Intervengono, tra gli altri, Letizia Moratti, i presidenti di Regione Alberto Cirio, Francesco Roberti, Vito Bardi, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, i capigruppo di Senato e Camera, Licia Ronzulli e Paolo Barelli, i ministri azzurri; il responsabile nazionale Enti Locali, Maurizio Gasparri; il candidato al seggio al Senato Adriano Galliani e il segretario nazionale, Antonio Tajani.Autodromo di Monza, Centro Congressi Palazzina Hospitality (ore 10)Tavola rotonda: Donne e lavoro tra passato e futuro organizzata dal Comune di Melzo, in collaborazione con Acli, Cisl pensionati, Comunità pastorale e Rete V.I.O.L.A.Palazzo Trivulzio, Sala Vallaperti, via Dante, 2 Melzo/Mi (ore 10)Punto stampa del sottosegretario di stato Alessandro Morelli per la tranvia Milano-Limbiate.Gazebo Lega, piazza 5 Giornate, Limbiate (ore 10) (Rem)