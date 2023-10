Medio Oriente: Borrell, richiesta evacuazione nord Striscia di Gaza "pericolosa e impossibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e gli affari di sicurezza, Josep Borrell, ha definito “estremamente pericolosa e praticamente impossibile” la richiesta fatta da Israele alla popolazione di Gaza di evacuare il nord della Striscia. “Condivido pienamente l’allarme di Antonio Guterres secondo cui la richiesta di Israele di evacuare un milione di civili dal nord di Gaza attraverso una zona di guerra densamente popolata verso un luogo senza cibo, acqua o riparo in un territorio sotto assedio è estremamente pericolosa e praticamente impossibile”, ha scritto Borrell su X (ex Twitter) nel corso della sua visita in Cina. Già ieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Pechino con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, Borrell aveva definito irrealistico pensare che un milione di persone possano lasciare Gaza in 24 ore. "Nella dichiarazione fatta insieme ai ministri degli Esteri europei, abbiamo fissato la posizione dell'Unione europea" rispetto al conflitto in corso in Medio Oriente, ha affermato Borrell. "Israele ha il diritto di difendersi, ma deve farlo in linea con il diritto internazionale. Nella dichiarazione abbiamo detto chiaramente che siamo contrari a qualsiasi attacco contro i civili e che la loro protezione è della massima importanza. Sempre, da tutte le parti, ovunque", ha aggiunto l’Alto rappresentante europeo. Riguardo all'avvertimento dell'esercito israeliano per i civili che lasciano il nord di Gaza, Borrell ha detto che "certamente i civili devono essere preallertati, devono essere avvisati delle operazioni militari in arrivo, in modo da permettere loro di andarsene, cosa che Israele ha fatto". Ma tali avvertimenti, ha proseguito l’Alto rappresentate Ue, "devono essere realistici.” “E certamente è assolutamente irrealistico che un milione di persone possa spostarsi in 24 ore. Il Segretario Generale dell'Onu lo ha detto, e io mi sono unito a lui nel dire che sì, è bene avvertire, ma l'avviso deve essere realistico per evitare conseguenze umanitarie devastanti", ha concluso Borrell. (Beb)