Milano: rapina farmacie in mountain bike, polizia di Stato arresta 41enne

- La Polizia di Stato giovedì mattina a Milano ha arrestato in flagranza un cittadino italiano di 41 anni per la rapina aggravata commessa a una farmacia. Gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile milanese, nel corso dell’attività di contrasto alle rapine ad esercizi commerciali, avevano evidenziato come, nella zona di piazza Udine, vi fosse un uomo che compiva rapine a farmacie per poi scappare in sella a una mountain bike. Giovedì mattina verso le ore 9.30, transitando nella zona nordest di Milano, gli agenti hanno notato un uomo, sui 40 anni, in tuta scura, che, giunto quasi all’angolo di via Ronchi con via Treves, in pochi istanti, ha appoggiato la propria bicicletta al muro perimetrale della farmacia e, calzato il cappuccio della felpa e occultatosi il volto con uno scaldacollo, ha girato l’angolo ed è immediatamente entrato nella farmacia di via Ronchi 31. (segue) (Com)