Governo: Calenda a Crosetto, unità sociale? Esecutivo non si spende per costruirla

22 luglio 2021

- "Guido, tutto molto buono e giusto", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, replicando ad un post del ministro della Difesa, Guido Crosetto che invita all'unità sociale per "affrontare i tempi che ci attendono". "Rischia però di sembrare un appello retorico - obietta Calenda -. Sarebbe bastato dare prova di questa volontà di unità e cura per gli ultimi su un singolo argomento: il salario minimo, che anche voi proponevate in passato. Viceversa ogni tentativo di riportare il dialogo sulle cose da fare finisce in nulla. Rimane la retorica dei 'perseguitati' dalla Ue, Bce, Gentiloni etc. Le polemiche inutili di Salvini su giudici, Richard Gere, ambientalisti, Ufo etc. Allora, forse - conclude l'ex ministro dello Sviluppo economico -, occorrerebbe riconoscere che è il governo ad aver innanzitutto il dovere di costruire le condizioni per unire il Paese. E non mi sembra che lo stia facendo". (Rin)