Ue: Confagricoltura, con ingresso Ucraina bilancio deve essere aumentato

- A breve, la Commissione europea licenzierà un documento sulle prospettive del nuovo allargamento che potrebbe far salire fino a 36 il numero degli Stati membri dell'Unione. Oltre all'Ucraina e alla Moldavia, sono candidati all'adesione la Georgia e alcuni Paesi dell'area dei Balcani Occidentali. La decisione sull'apertura dei negoziati spetta al Consiglio europeo. Lo sottolinea la nota settimanale di Confagricoltura. "Non c'è allargamento senza un ripensamento riguardante i meccanismi interni della UE", ha evidenziato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a metà settembre, nel discorso sullo Stato dell'Unione. L'allargamento - evidenzia Confagricoltura - avrà indubbiamente un forte impatto sul bilancio della Ue, che ammonta all'1,2 per cento del Pil dei 27 attuali Stati membri. In un documento redatto dal segretariato generale del Consiglio in vista della recente riunione informale, a Granada, dei capi di Stato e di governo, è stato indicato che, a legislazione invariata, il costo dell'adesione dell'Ucraina ammonterà a poco meno di 190 miliardi di euro nell'arco di sette anni, che è la durata del bilancio pluriennale della Ue. Per gli altri Paesi canditati, il costo si attesterà attorno a 75 miliardi. Per l'agricoltura, in particolare, l'estensione all'Ucraina della Pac in vigore determinerebbe maggiori spese nell'ordine di 96 miliardi di euro in sette anni. A bilancio invariato, per compensare i maggiori oneri, i trasferimenti agli agricoltori dei 27 Stati membri dovrebbero essere tagliati di almeno il 20 per cento rispetti ai livelli attuali. (segue) (Com)