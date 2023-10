Ue: Confagricoltura, con ingresso Ucraina bilancio deve essere aumentato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi critici del nuovo allargamento della Ue - sottolinea Confagricoltura - vanno al di là degli aspetti strettamente finanziari. L'adesione dell'Ucraina è potenzialmente in grado di far saltare il regolare funzionamento dei mercati agricoli. Come dimostrano le tensioni sorte con gli Stati membri confinanti per le importazioni e il transito di grano ucraino. A seguito dell'aggressione russa, sono stati sospesi i dazi doganali e i contingenti sui prodotti agroalimentari dell'Ucraina destinati al mercato europeo. Nel giro di un anno, stando ai dati della Commissione europea, le importazioni dall'Ucraina sono praticamente raddoppiate. Alla fine del 2021, ammontavano a circa 7 miliardi euro, saliti a più di 13 a dicembre dello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2023 si è registrato un ulteriore aumento del 45 per cento in valore sullo stesso periodo del 2022. Alla luce di queste cifre, l'Ucraina è diventata il terzo fornitore di prodotti agroalimentari della Ue, dopo Regno Unito e Brasile, e andando ad occupare la posizione finora detenuta dagli Stati Uniti. Cereali, semi oleosi, colture proteiche e pollame i prodotti più esportati dall'Ucraina negli Stati membri dell'Unione. Entro il 2027 - ricorda Confagricoltura - la Pac dovrà essere riformata e, necessariamente, si dovrà tener conto delle prospettive dell'allargamento. Alcuni elementi di massima possono essere già evidenziati: il bilancio della Ue deve essere aumentato. L'attuale dotazione finanziaria della Pac, pari allo 0,4 per cento del Pil dei 27 Stati membri, è inadeguata a reggere l'impatto dell'allargamento e per assolvere ai nuovi impegni chiesti al settore per la transizione ecologica ed energetica. Al di là di quella che sarà la data formale dell'adesione, va previsto per l'Ucraina un periodo transitorio prima della piena applicazione della Pac. Il periodo di transizione - conclude Confagricoltura - servirà per l'adeguamento delle regole dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. (Com)