Francia: Eliseo, 7 mila soldati schierati dopo l’attentato ad Arras

- La Francia ha deciso di schierare 7 mila soldati entro lunedì sera in seguito all'attentato di ieri in una scuola di Arras, in cui un insegnante è morto accoltellato da un giovane di origini ingusce. Lo ha reso noto l’Eliseo, dopo che il governo ha deciso di elevare lo stato di allarme in "emergenza attentati". Il dispiegamento dei militari avverrà “fino a nuovo ordine”. Le forze schierate si inseriscono nel quadro della Opération Sentinelle, iniziativa lanciata dall’ex presidente Francois Holland, in seguito agli attentati di Parigi del novembre 2015. L’operazione conta 10 mila soldati, di cui tremila in riserva, secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa di Parigi, e ha lo scopo di proteggere obiettivi sensibili in quanto esposti a possibili attacchi terroristici. (segue) (Frp)