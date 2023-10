Francia: Eliseo, 7 mila soldati schierati dopo l’attentato ad Arras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto dopo l’attentato ad Arras, il presidente Emmanuel Macron ha denunciato "la barbarie del terrorismo" che ha colpito di nuovo la Francia. "Facciamo blocco e restiamo in piedi", ha detto il capo dello Stato, giunto sul posto nel pomeriggio di ieri. Macron ha poi affermato che un altro "tentativo di attentato" è stato bloccato dalle forze dell'ordine in "un'altra regione di Francia”. L'aggressore ventenne che ha ucciso un insegnante e ferito due persone in un liceo di Arras si chiama Mohammed Mogouchkov ed è originario dell'Inguscezia, nel Caucaso meridionale e parte della Federazione Russa. Il giovane era oggetto di sorveglianza attiva da parte della Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi), era seguito dai servizi dell'intelligence interna e proprio ieri era stato controllato. Secondo una fonte della polizia, il suo profilo sembrava quello di un "individuo radicalizzato il cui potenziale è conosciuto ma che decide improvvisamente di passare all'atto, rendendo difficile la sua neutralizzazione". La stampa francese ha spiegato che Mogouchkov è ex allievo del liceo in questione. (segue) (Frp)