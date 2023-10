Francia: Eliseo, 7 mila soldati schierati dopo l’attentato ad Arras (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo l'attacco sono arrivate le reazioni dal mondo politico e istituzionale. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, ha ricordato su X (ex Twitter) che l'aggressione è avvenuta circa tre anni dopo l'uccisione di Samuel Paty, l'insegnante sgozzato fuori Parigi da un giovane ceceno per aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. L'ex presidente Hollande ha ricordato l'importanza di mantenere alta la "vigilanza" e di applicare una "grande fermezza nei confronti di tutte le dichiarazioni e gli atti che sfidano i valori della Repubblica". Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella, ha lanciato un appello affinché "venga fatto di tutto per sradicare l'islamismo". I Repubblicani invece hanno chiesto al governo l'applicazione di uno "stato di emergenza". (Frp)