- E' in corso al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con i vertici delle Forze di polizia e di intelligence. Focus della riunione i riflessi in Italia del conflitto israelo-palestinese. (Rin)