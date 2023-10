Agroalimentare: Anbi, a Villaggio Coldiretti incontro su ruolo associazione con assessore Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'attesissima kermesse del Villaggio Coldiretti, nella suggestiva location capitolina del Circo Massimo, si è tenuto l'incontro "Bonifiche nel Lazio con Anbi Lazio". Alla associazione dei consorzi di bonifica della nostra Regione, infatti, è stato riconosciuto il ruolo fondamentale svolto mediante l'irrigazione, affinché il meglio della produzione agroalimentare laziale possa continuare a essere garantita e arrivare sulle nostre tavole traducendo al meglio gli sforzi e la passione degli imprenditori agricoli custodi degli stupendi territori, molti sotto il livello del mare, che rappresentano e che vengono altresì difesi dalle precipitazioni ingenti grazie al proprio sistema di idrovore. Lo comunica in una nota Anbi Lazio. Ad aprire la riunione - prosegue la nota - il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. "La riforma dei consorzi di bonifica avviata nel 2015, che ridurrà il numero da 10 a 4 è prossima alla conclusione - ha affermato Granieri -. Questa decisione non solo ha generato risparmio di risorse economiche, ma ha anche permesso di razionalizzare le funzioni svolte dai consorzi, offrendo risposte concrete ai cittadini, ai consorziati e alle imprese, trasmettendo un'immagine di rinnovata efficienza e virtuosità", ha concluso Granieri. Presente il commissario straordinario dei consorzi di Frosinone e presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, che ha dichiarato: "È fondamentale il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nel garantire l'acqua per l'agricoltura e nella difesa del territorio dal rischio idrogeologico. La bonifica rappresenta un fattore storico e sociale nel Lazio ed è studiata nei libri di scuola a testimonianza dell'importanza cruciale di tali enti per la sicurezza e la prosperità del territorio. Bisogna continuare nel programmare nuove progettualità affinché la prevenzione prenda il posto dell'emergenza, solo così daremo il giusto valore al Lazio, regione che per eterogeneità, biodiversità e produttività, potenzialmente non ha nulla da invidiare alle regioni del Nord Italia. (segue) (Com)