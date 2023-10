Agroalimentare: Anbi, a Villaggio Coldiretti incontro su ruolo associazione con assessore Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Lino Conti - prosegue la nota - ha illustrato il progetto "Eufente-Selcella-Pio VI", finanziato grazie al Masaf. "Questo progetto contribuirà a mitigare il fabbisogno irriguo, aumentando la portata idrica annuale di 7 milioni di metri cubi, evitando la dispersione di preziosa risorsa idrica nel mare a favore dell'agricoltura", ha affermato Conti. A concludere i lavori l'assessore della Regione Lazio al Bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste, Giancarlo Righini, che ha affermato: "Il nuovo corso intrapreso dai consorzi li vedrà come soggetti attuatori di progetti cruciali per la risposta ai cambiamenti climatici. La Regione Lazio - ha aggiunto - ha visto nella realizzazione di nuovi invasi artificiali, progetto promosso da Anbi e Coldiretti, una concreta risposta alla siccità e ai cambiamenti climatici. Rinnovo il pieno supporto della Regione Lazio ai Consorzi di Bonifica, enti che quotidianamente assicurano la difesa idraulica del territorio e che al contempo garantiscono che oltre 71.000 Ettari vengano irrigati", ha concluso Righini. Il direttore generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma nella veste di direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, moderatore dell'incontro, ha concluso ringraziando tutti i presenti e sottolineando con forza l'importanza di concretizzare un "Patto per il suolo insieme a quello per l'acqua". Questo patto rappresenta un impegno cruciale per individuare le criticità e progettare interventi mirati che siano veramente utili per il nostro territorio in sinergia e con la piena e fattiva collaborazione. La sinergia con la Regione Lazio e con i sindaci è fondamentale in questo contesto, siamo disponibili ed auspichiamo un rapporto proficuo che possa tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità. Renna - conclude la nota - ha poi ringraziato l'assessore Righini per le prime importanti risposte ricevute in termini di attenzione e sinergia alle nostre richieste che rappresentano senza dubbio un importante viatico per poter insieme tradurre al meglio le esigenze dei territori a vantaggio della collettività. (Com)