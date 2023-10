Università: presidente Municipio Roma VIII, buon lavoro a nuovo direttore generale Rome Tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro dopo tanti anni già di collaborazione al nuovo direttore generale dell'Università degli Studi Roma Tre, Alberto Attanasio". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Roma Tre - aggiunge - è un ente estremamente prezioso per la nostra città e per il nostro territorio e Attanasio ha una lunga carriera anche da amministratore locale prima e poi da riferimento all'interno di questa straordinaria università dove assume ora una responsabilità importante accanto al Rettore, Massimiliano Fiorucci. L'auspicio è per la migliore collaborazione possibile che continui sul territorio e con l'occasione ringrazio in maniera particolare Pasquale Basilicata, direttore generale uscente. Il direttore Basilicata è stato l'anima dell'Università Roma Tre nella nostra città, ha permesso a Roma Tre di caratterizzarsi come una università unica nel panorama nazionale per il suo rapporto con il territorio, per la sua capacità di rigenerare luoghi abbandonati e dando attraverso la cultura e la formazione. Una personalità del mondo della pubblica amministrazione e dell'università di cui il nostro Paese deve andare orgoglioso e riconoscente per il lavoro svolto. Per sopraggiunti limiti d'età lascia il suo incarico e non possiamo non riconoscere che il suo lavoro di indefessa fedeltà all'onere pubblico che ricopriva ha rappresentato un punto di svolta ovviamente per il nostro quadrante della città ma anche per Roma in generale", conclude Ciaccheri.(Com)